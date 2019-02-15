Le Parisien: Разведка Франции изучает деятельность RT France

Париж, , 16:57 — REGNUM Французская разведка занялась изучением деятельности российского иновещательного телеканала RT France. Об этом сегодня, 15 февраля, пишет издание Le Parisienсо ссылкой на источники.

По данным издания, французская разведка проводит детальное изучение деятельности телеканала RT France и пока пришла к смешанным выводам. Разведка считает, что информационная продукция данного телеканала, несомненно, несет определенный подтекст, но в то же время нельзя говорить о намеренной дезинформации.

Газета также напоминает, что французский Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) пристально следит за работой RT France.

В то же время ряд французских политологов рассматривает RT France как инструмент «мягкой силы». По их мнению, стратегия RT France заключается в том, чтобы через создание «фонового шума» продвигать свое видение мира.