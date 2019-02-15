В ФРГ могут изменить правовую базу «Северного потока — 2»

Берлин, , 16:29 — REGNUM Власти Германии рассматривают возможность изменения правовой базы, которая регулирует реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», чтобы обеспечить её соответствие нормативным требованиям Европейского союза. Об этом сегодня, 15 февраля, в интервью агентству Reuters заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Франции выступили против строительства «Северного потока — 2», заявив, что этот газопровод не соответствует энергетическому законодательству Евросоюза. Через некоторое время Париж и Берлин заявили о достижении компромисса в вопросе «Северного потока — 2». Германия вести надзор за проектом, так как именно через нее трубопровод входит в ЕС. Тем не менее некоторые поправки в Газовую директиву Евросоюза внесены будут.

По мнению Альтмайера, «Северный поток — 2» все равно будет завершен, даже в случае принятия данных поправок.

«Я полагаю, что он может быть реализован при новых условиях. Но, очевидно, будут некоторые изменения», — сказал министр экономики и энергетики Германии.

Напомним, что законодательство Евросоюза требует разделения собственности на производство и трубопровод.