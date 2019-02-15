Прибалтика рискует рассориться из-за права управлять Rail Baltica

Вильнюс, , 15:53 — REGNUM Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис сегодня, 15 февраля, подтвердил в интервью агентству BNS, что Литва не будет передавать управление отрезком части трассы Rail Baltica ни совместному предприятию RB Rail, ни какой-либо другой стране. В первую очередь из-за законодательства, которое не предполагает управления иностранной компанией или другим государством стратегической инфраструктурой в Литве. Железнодорожные пути, по литовскому законодательству, ими и являются.

«Мы дискутировали об управлении инфраструктурой, чтобы были четкие правила, как эти ж/д мощности будут разделены, чтобы у латышей и эстонцев были такие же права, как у литовцев, потому что с их стороны есть опасения, как бы литовцы не закрыли путь на север. (…) Разумеется, отдать управление железными дорогами никакому другому государству мы точно не можем, но мы готовы согласиться с любым прозрачным механизмом», — сказал Масюлис. Он добавил, что опасаются, что латыши и эстонцы опасаются, что литовцы могут препятствовать провозу их грузов, якобы поэтому Литва не строит Rail Baltica на север от Каунаса.

Механизм управления пути, по мнению литовского министра, мог бы осуществляться через биржу.

«В правовом смысле отдать управление железной дорогой мы не можем — мы не согласимся, чтобы пришли другие страны, потому что это вопросы национальной безопасности», — добавил Масюлис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым председателем правления и исполнительным директором совместного предприятия Латвии, Эстонии и Литвы RB Rail был избран финн Тимо Рийхимяки. В начале февраля Финляндия приняла решение участвовать в проекте создания железнодорожной магистрали через страны Прибалтики Rail Baltica и войти в число акционеров компании RB Rail.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.