Посол Таджикистана вручил верительные грамоты президенту Словакии

Братислава, , 15:35 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Словакии Идибек Каландар вручил верительные грамоты главе государства Андрею Киска, сообщили 15 февраля в пресс-службе внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В МИД отметили, что после церемонии вручения документов стороны обсудили развитие отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в период председательства Словакии в организации по безопасности и сотрудничества в Европе.

Напомним, 14 февраля посол Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо встретился с главой департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии аппарата канцлера Маттиасом Люттенбергом. Стороны обменялись мнениями об укреплении двусторонних политических связей и привлечении инвестиций в экономику Таджикистана.

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