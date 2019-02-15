Пятница, 15 Февраля 2019 года
15:35:43 МСК

Посол Таджикистана вручил верительные грамоты президенту Словакии

Политика

Резиденция посольства Таджикистана в Словакии находится в городе Вене

Братислава, 15 февраля 2019, 15:35 — REGNUM  Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Словакии Идибек Каландар вручил верительные грамоты главе государства Андрею Киска, сообщили 15 февраля в пресс-службе внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В МИД отметили, что после церемонии вручения документов стороны обсудили развитие отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в период председательства Словакии в организации по безопасности и сотрудничества в Европе.

Напомним, 14 февраля посол Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо встретился с главой департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии аппарата канцлера Маттиасом Люттенбергом. Стороны обменялись мнениями об укреплении двусторонних политических связей и привлечении инвестиций в экономику Таджикистана.

Читайте также: Глава Таджикистана назначил новых послов в Казахстане и Литве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить