В Екатеринбурге назначили главу нового департамента внутренней политики

Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Главой департамента внутренней политики в мэрии Екатеринбурга назначили Михаила Коробельникова. Об этом заявили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

Уроженцу Миасса (Челябинская область) Коробельникову — 56 лет, он окончил истфак Уральского государственного университета (УрГУ) в 1984 году. С 1993 года будущий глава департамента сумел побывать и в областной, и в городской администрации, также с 1997 по 1999 год он курировал департамент информации компании «Ява».

С 2011 по 2016 год Коробельников вел подразделение по взаимодействию с органами государственной власти в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, еще в декабре 2018 года в администрации города разделили свой информационно-аналитический департамент на два отдельных — департаменты внутренней политики и информационной политики. Руководитель второго департамента не назначен до сих пор.

Добавим, экс-глава информационно-аналитического департамента Сергей Тушин тоже окончил истфак Уральского государственного университета.