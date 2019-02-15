Мир соседям России может обеспечить лишь членство в ЕС и НАТО — Порошенко

Киев, , 14:30 — REGNUM Страны-соседи России могут гарантировать мир на своей территории лишь после вступления в Евросоюз и НАТО, заявил президент Украины Пётр Порошенко, выступая перед ветеранами войны в Афганистане, сообщил 15 февраля официальный сайт президента Украины.

Порошенко также отметил, что несмотря на «агрессию» России, для Украины тяжёлые времена уже позади, и страна скоро сможет стать региональным лидером:

«Наихудшие испытания остались позади. Теперь настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен ощутить на своём кармане. Восстановление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в регионального лидера», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Павел Кишкарь заявил, что экономика Украины не растёт, а стоит на месте, поскольку 3% рост ВВП Украины обеспечивают кредиты МВФ.

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Напомним, кроме европейских стран, Россия граничит, в частности, с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Японией и США. Ни одна из этих стран не претендует на вступление в Евросоюз и не обвиняет Россию в «агрессии».