Реальный рост ВВП Украины – ноль — эксперты

Киев, , 12:12 — REGNUM В 2018 году экономика Украины не показала рост внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом 14 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил внефракционный депутат Павел Кишкарь.

«Для страны 3% роста, которая имеет 2,5% дефицита государственного бюджета — это абсурд, потому что мы кредитуемся у МВФ приблизительно на те же 3% роста ВВП. На выходе у нас реальный рост — ноль… Любая власть должна повышать пенсии, но отталкиваясь от общей тенденции роста экономики. У нас сегодня нули», — сказал Кишкарь.

В свою очередь кандидат философских наук Украины Александра Решмедилова отметила попытки президента Петра Порошенко пропиариться на социально-экономическом блоке, за который он не несет ответственности.

«Во-первых, президент не отвечает за социально-экономический блок. Мы долгое время видели попытки Петра Алексеевича отгородиться от этих тем и не забегать на это поле, оставлять всю токсичность этих моментов на Гройсмане. Хотя мы знаем, что это непосредственно его креатура, это одна команда и партия… Сегодня в предвыборный период президент начинает комментировать наполнение Пенсионного фонда, индексации и все что угодно. И тут вопрос: почему так сильно изменилась риторика? Потому что мы находимся в предвыборной гонке. Дополнительные голоса и выигрышные аспекты нужно искать где угодно», — пояснила Решмедилова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил о выходе экономики Украины из кризиса.

«Сегодня не инвестировать в Украину невозможно. 12 кварталов подряд растет экономика. 3,4% рост ВВП за последний год. Это наибольший за последние семь лет экономический рост», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, в 2014—2015 гг. Украина лишилась 16% ВВП «из-за действий Кремля».