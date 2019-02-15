В МИД РФ заявили о намерении Москвы парировать риски со стороны НАТО

Москва, , 14:24 — REGNUM Россия при необходимости будет парировать риски со стороны Североатлантического альянса военно-техническими мерами, заявил 15 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Таким образом Грушко прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможных мерах сдерживания Москвы в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Все эти планы по усилению военного потенциала альянса … будут создавать для России дополнительные риски, которые мы будем парировать в случае необходимости также военно-техническими мерами», — цитирует ТАСС Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Столтенберг заявил, что надеется продолжить переговоры с Россией о сохранении ДРСМД. Позднее он сообщил, что Североатлантический альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия Договора. Любые шаги будут взвешенными, скоординированными и оборонительными, пояснил он и подчеркнул, что альянс не желает новой гонки вооружений.

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