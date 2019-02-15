Президент Грузии посетит Париж и Берлин

Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили во второй половине февраля совершит два рабочих визита — в Париж и Берлин. По информации пресс-службы президента, в рамках визитов запланированы встречи с представителями правительств обеих стран, международных организаций, обучающимися за рубежом грузинскими студентами и проживающей в обеих странах грузинской диаспорой. Саломе Зурабишвили встретится с генсеком и президентом сената ЮНЕСКО, даст интервью известным иностранным СМИ.

Визит во Францию состоится 17−19 февраля, а Германию Саломе Зурабишвили посетит 20−21 февраля.

Так как полномочия президента Грузии по новой редакции Конституции ограничены, зарубежные визиты она планирует и осуществляет с согласия правительства. И на этот раз премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе издал распоряжение, которым дал согласие на посещение президентом Франции и Германии. Как говорится в постановлении от 4 февраля 2019 года, согласие дано с целью углубления отношений Грузии с ЕС и НАТО.