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Лукашенко предпочел переговоры с Путиным конференции в Мюнхене

Политика

Первоначально Минск готовил визит Лукашенко в Германию

Минск, 15 февраля 2019, 13:28 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет принять участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности в связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил 15 февраля пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

По его словам, конференция в Мюнхене пройдет с 15 по 17 февраля, первоначально Минск готовил визит Лукашенко в Германию, однако «в самый последний момент возникли определенные временные накладки».

Глаз подчеркнул, что участие президента Белоруссии в конференции отменено, поскольку на данный момент Лукашенко проводит переговоры с Путиным в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что решение всех спорных вопросов с Белоруссией «не терпит суеты».

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