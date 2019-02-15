Американские сыщики не смогли вернуть Украине «миллиарды Януковича»

Вашингтон, , 13:28 — REGNUM США не вернули Украине ни единого доллара, принадлежавшего беглому президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению, заявила бывший спецагент ФБР Кэрен Гринуэй во время выступления в Конгрессе США, сообщила 14 февраля радиокомпания «Голос Америки».

По её словам, Украине не удастся вернуть $9 млрд, на которые рассчитывали власти.

«Ещё продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не участвую в них, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако $9 млрд мы не найдем. Моё сердце разбивается, потому что многие люди работали очень и очень тяжело, чтобы это сделать», — рассказала Гринуэй.

По её словам, компаньоны Януковича учли печальный опыт бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, чьи деньги были арестованы в США, и не переводили средства туда напрямую. Им удалось быстро раздробить суммы и перевести их в наличные.

«Сотни миллионов долларов двигались очень быстро и часто распылялись, иногда возвращались на Украину. Это было частью нашего разочарования — даже когда мы получали сообщение о переводе и могли показать, что деньги вернулись на Украину, то от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств», — отметила Кэрен Гринуэй.

Как отметил другой экс-агент ФБР, участвовавший в слушаниях, Украине не удалось вернуть даже деньги, украденные бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко более двадцати лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Украина может вернуть часть украденных Лазаренко $220 млн. Всего на деньги Лазаренко претендуют пять стран, причём США могут получить $75 млн.

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