Польша активно вооружается американским оружием

Варшава, , 12:37 — REGNUM В марте 2018 года Польша подписала контракт с США на поставку ЗРК Patriot на сумму 4,75 миллиарда долларов.

13 февраля 2019 года Польша заключила с США сделку на поставку реактивной системы залпового огня M142 HIMARS на сумму 414 миллионов долларов. США по данному контракту снизили цену, первоначальная цена составляла 655 миллионов долларов. Речь идет о поставке 18 боевых пусковых установок и двух учебных. Данная система в зависимости от комплектации может поражать цели на дальности до 300 километров.

Получается, что менее чем за год страна заключила сделки на поставку оружия производства США на общую сумму 5,164 миллиарда долларов.

Подписание сделки по HIMARS произошло в ходе организованной 13−14 февраля США и Польшей в Варшаве конференции по Ближнему Востоку. На ней присутствовали представители из более 60 стран мира. Конференция имела ярко направленный антииранский характер.

Выбор даты для мероприятия в Варшаве вряд ли является случайным. 14 февраля в Сочи проходила трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана по Сирии в рамках Астанинского процесса.