«Стена Трампа? Не чрезвычайно»: демократы Конгресса обсуждают возможную ЧС

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Политиков США взбудоражила новость о том, что президент Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы получить возможность профинансировать строительство пограничной стены в обход решения Конгресса. В своих твиттер-аккаунтах члены Сената и Палаты представителей критикуют президента.

Конгрессмен Хосе Серрано (демократ, Нью-Йорк):

«Упорство президента в строительстве стены протащило нас через самый длинный шатдаун в истории. Теперь он хочет объявить в стране ЧС, которое перераспределит ресурсы из других источников, чтобы финансировать его стену, в том числе — из средств помощи Пуэрто Рико. Это абсурдно и отвратительно».

Конгрессмен Тед Лью (демократ, Калифорния):

«Нет никакой чрезвычайной ситуации. Согласно собственным же данным администрации Трампа: задержания на границе — реже на 75% в 2018 году по сравнению с 2000; преступления, связанные с насилием и имуществом — снизились по всем США; от 80% до 90% нелегальных наркотиков проникают в страну через легальные точки входа».

Конгрессмен Дэвид Сицилайн (демократ, Род Айленд):

«Изменение климата — это ЧС. Российские атаки на нашу демократию, долги по студенческим кредитам, коррупция в администрации Трампа, разлучение матерей с детьми, атаки на рабочих мужчин и женщин, деньги в политике, высокие цены на рецептурные лекарства, попытки республиканцев устранить здравоохранение, опиоидный кризис, бездомность и суициды среди ветеранов, вооруженное насилие — вот что ЧС».

Конгрессмен Эрик Суолуэлл (демократ, Калифорния):

«Когда еще мы спорили о том, является ли что-то «национальной ЧС»? Если это [утверждение] не принимается всеми, не первый ли это признак того, что это — не национальная ЧС?»

Конгрессмен Дженнифер Уэкстон (демократ, Вирджиния):

«Некоторые из реальных национальных ЧС: студенческие долги, стремительный рост стоимости лекарств, вооруженное насилие, повышение уровня моря, опиоидный кризис. Стена Трампа? Не чрезвычайно».

Сенатор Чак Шумер (демократ, Нью-Йорк, лидер меньшинства в Сенате):

«Объявление ЧС будет незаконным актом, огромным злоупотреблением президентской силой, и отчаянной попыткой удалиться от того факта, что Трамп нарушил своей обещание, что за стену заплатит Мексика. Это будет еще одной демонстрацией откровенного пренебрежения Трампом верховенства закона и властью Конгресса.

Сенатор Джефф Меркли (демократ, Орегон):

«Закон разрешает использование ЧС только в двух сценариях: 1) объявление войны и 2) чрезвычайная ситуация, требующая использования вооруженных сил не потому, что вы провалили переговоры и Мексика не будет платить за вашу расистскую стену. Американский народ встретится с вами в суде, Дональд Трамп».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в случае объявления Трампом ЧС демократы дадут свой ответ. Пелоси обещает, что демократы рассмотрят возможные варианты противодействия решению Трапа и приготовятся «ответить на это соответствующе».