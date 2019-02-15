Трамп пойдет на сделку с Конгрессом ‑ и объявит ЧС: пресс-секретарь Сандерс

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает 14 февраля NBC.

Трамп проведет соответствующее мероприятие в Розовом саду Белого дома в пятницу, в 10 утра по местному времени (18 часов по Мск).

«Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он уже заявлял ранее, он также предпримет также другое исполнительное действие — включая чрезвычайное положение в стране — чтобы обеспечить прекращение происходящего на границе гуманитарного и кризиса национальной безопасности», — заявила Сандерс.

Напомним, накануне Трамп заявил, что он ознакомился с предложением Конгресса с поправкой на то, что будут и другие источники финансирования. «Разными источниками финансирования стены», по словам чиновника его администрации, станут средства из различных министерств и их программ, включая $2,5 млрд из минобороны и программы по борьбе с наркотиками и $3,5 млрд из бюджета на строительство военных сооружений. В общей сложности сумма, получаемая ппод экстренное заявление президента, составит порядка $8 млрд.