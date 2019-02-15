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Венесуэла ведёт тайные переговоры с Вашингтоном — Мадуро

Политика

Власти Боливарианской Республики считают эти встречи обнадёживающими

Венесуэла ведёт тайные переговоры с Вашингтоном — Мадуро
Рембрандт. Синдики

Каракас, 15 февраля 2019, 08:53 — REGNUM  С начала обострения политического кризиса в Венесуэле высокопоставленные чиновники провели две тайные встречи с Вашингтоном. Секретные переговоры прошли 26 января и 11 февраля по инициативе американской стороны. Об этом в интервью Assоciated Press сообщил действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро.

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По его словам, переговоры в Нью-Йорке со специальным представителем госдепа США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом провёл министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Тон первой встречи был недружественный и резкий. Вашингтон занял враждебную позицию и пригрозил развернуть войска в Венесуэле. При этом вторая встреча прошла в менее напряженной атмосфере: представители США выразили желание встретиться с членами правительства Николаса Мадуро, чтобы обсудить их отставку.

Несмотря на жесткую публичную риторику, исходящую из Вашингтона, «венесуэльцы рассматривают эти встречи как знак» того, что с США ещё можно что-то обсуждать».

Ранее по теме: Спецпредставитель США призывает военных Венесуэлы предать Мадуро

Как сообщало ИА REGNUM, США поторопились признать провозгласившего себя временным главой Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве главы государства, а от действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро потребовали уйти в отставку.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал вооруженные силы Боливарианской Республики предать законного президента страны Николаса Мадуро и перейти на сторону проамериканской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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