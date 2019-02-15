Казахстан планирует расширить торговое сотрудничество со странами Евросоюза

Астана, , 07:38 — REGNUM Вопросы углубления партнерства в политической и торгово-экономической сферах обсудили послы стран Евросоюза в Казахстане с министром иностранных дел республики Бейбутом Атамкуловым, сообщили 15 февраля в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Соглашение предусматривает открытие 29 новых сфер сотрудничества между сторонами.

Участники встречи также подняли вопрос о расширении и диверсификации торгово-экономических связей между Казахстаном и странами Евросоюза. Кроме того, стороны обсудили облегчение визового режима.

Отметим, по итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и странами Евросоюза составил $34,4 млрд, а объем инвестиций из ЕС в экономику республики за первые шесть месяцев 2018 года достиг $12,3 млрд.

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