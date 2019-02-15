В Сенате США смягчили законопроект об антироссийских санкциях

Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенная в Сенат Конгресса США 13 февраля, смягчает возможные санкции против российских банков, сообщает РБК.

В предыдущей версии законопроекта от 2018 года предусматривалась блокировка активов и операций в США одного из российский банков, таких как Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.

В новой версии законопроекта указано, что президент США должен блокировать активы или средства любого российского банка, который якобы оказывал финансовую поддержку для вмешательства в выборы или демократические процессы в других странах.

Таким образом, по сравнению с предыдущей версией этот законопроект вводит конкретный критерий — предполагаемое вмешательство во внутренние дела других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Сенат Конгресса США был внесен законопроект о новых, «более жестких» санкциях против России. Авторы законопроекта предлагают ввести санкции за «вмешательство в президентские выборы в США» и за «агрессию на Украине». Предполагается, что в первую очередь санкции затронут российские банки и энергетические проекты за рубежом.

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