Всё из-за RT и Sputnik. В Германии боятся за выборы в Европарламент

Берлин, , 05:24 — REGNUM Российские медиакомпании Sputnik и RT могут повлиять на результаты выборов в Европарламент, сообщает Hannoversche Allgemeine.

Такого мнения придерживаются спецслужбы Германии, считая, что при помощи этих СМИ Москва хочет продвинуть в ЕП своих кандидатов. Кроме того, «влияния Sputnik и RT» боятся в связи с предстоящими выборами в законодательные органы Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга.

Напомним, выборы в Европарламнт в 2019 году пройдут в 27 странах — членах Евросоюза. В ходе голосования, которое состоится в мае, будут избраны 705 депутатов.

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