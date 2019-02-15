Пятница, 15 Февраля 2019 года
05:24:50 МСК

Всё из-за RT и Sputnik. В Германии боятся за выборы в Европарламент

Политика

Немецкие спецслужбы подозревают, что Москва намерена продвинуть своих кандидатов

Берлин, 15 февраля 2019, 05:24 — REGNUM  Российские медиакомпании Sputnik и RT могут повлиять на результаты выборов в Европарламент, сообщает Hannoversche Allgemeine.

Такого мнения придерживаются спецслужбы Германии, считая, что при помощи этих СМИ Москва хочет продвинуть в ЕП своих кандидатов. Кроме того, «влияния Sputnik и RT» боятся в связи с предстоящими выборами в законодательные органы Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга.

Напомним, выборы в Европарламнт в 2019 году пройдут в 27 странах — членах Евросоюза. В ходе голосования, которое состоится в мае, будут избраны 705 депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия — ЕС: иллюзиям «партнёрства» место давно в архиве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить