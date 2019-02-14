В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы

Нью-Йорк, США, , 20:39 — REGNUM В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил на брифинге министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас.

«Сегодня мы объявляем заявление важной группы стран — членов ООН, озабоченных вопросами соблюдения принципов международного сообщества», — сказал глава венесуэльского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что входящие в эту группу страны разделяют одни интересы и защищают одни принципы.

«Мы считаем, что эти принципы нарушаются, ставя под угрозу право на мир и суверенитет наших народов, право на развитие и полное осуществление прав человека, право на жизнь», — подчеркнул Арреас.

Известно, что в эту группу также вошла и Российская Федерация. Всего на брифинге были представлены 14 стран. При этом ранее постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что всего в эту группу вошли порядка 50 стран.

Читайте развитие сюжета: Россия готова внести резолюцию по Венесуэле в Совбез ООН