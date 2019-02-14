Помпео: Трамп намерен «далеко продвинуться» на переговорах с Кимом

Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 14 февраля передает агентство Reuters.

По словам Помпео, США намерены воспользоваться возможностью и «продвинуться как можно дальше» на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова.

Уже известно, что вторые переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына будут проходить в конце февраля во вьетнамской столице Ханое.

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