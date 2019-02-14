Шойгу позитивно оценил переговоры в Сочи по проблеме Идлиба

Сочи, Краснодарский край, , 18:19 — REGNUM Переговоры, проходящие в Сочи по проблеме сирийского Идлиба, достаточно результативны, заявил 14 февраля журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению главы российского военного ведомства, обстановка в Идлибе непростая. Переговорам в Сочи предшествовали консультации 11 февраля в Анкаре и встречи, прошедшие 13 февраля перед открытием российско-иранско-турецкого саммита в Сочи.

«В общем, достаточно результативно, потому что мы работали вчера, до этого мы работали 11 числа в Анкаре — я встречался со своими коллегами, и довольно подробно и детально обсудили, потому что обстановка, к сожалению, непростая», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в районе сирийского Идлиба до сих пор не урегулирована. Район продолжают контролировать террористы и боевики, почти ежедневно нарушающие режим прекращения огня.

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