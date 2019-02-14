Число погибших при взрыве в Кашмире возросло до 42 человек

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 18:02 — REGNUM Количество сотрудников полиции, погибших в результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир, возросло до 42 человек, передаёт агентство IAN.

Исламисты атаковали автобус сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) сегодня в округе Пулвама. Ранее сообщалось, что в результате срабатывания самодельного взрывного устройства погибли 18 человек.

Сообщается также о большом количестве пострадавших, более десяти из них доставлены в госпиталь при военной базе в Сринагар в критическом состоянии.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики сепаратистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

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