Пентагон: США уйдут из Афганистана со всеми союзниками

Брюссель, , 17:21 — REGNUM И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США покинут Афганистан «скоординированно» с союзниками по НАТО, 14 февраля передает агентство Reuters.

«Одностороннего сокращения войск не будет, оно будет скоординировано», — сообщил Шанахан журналистам после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца 2018 года США ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе своих войск из Афганистана.

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