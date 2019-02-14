Эродоган: Астанинский процесс продолжается и он эффективен

Сочи, Краснодарский край, , 17:06 — REGNUM Власти Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турции сохраняют свою приверженность астанинскому процессу по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике, даже несмотря на провокации со стороны других стран. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на трехсторонней встречи глав России, Турции и Ирана в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Сочи проходит четвертая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия урегулированию конфликта в Сирии.

По словам Эрдогана, Россия, Турция и Иран смогли установить в Сирии перемирие и продолжают поддерживать астанинский процесс даже несмотря на то, что его пытаются сорвать.

«Мы сделали большой шаг вперед для продолжения политического процесса в Сирии и установления там перемирия. Нам удалось сохранить принципы Астаны, несмотря на провокации», — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что это самый успешный процесс для прекращения кровопролития. Путем диалога удалось преодолеть многие барьеры, отметил он.

Кроме того Эрдоган считает, что страны-гаранты астанинского процесса должны сделать все что в их силах для мира в Сирии.

«Сирийский народ от нас ждет радостную весть о достижении политического урегулирования», — сказал президент Турции.