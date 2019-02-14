Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Пресс-службу Смольного возглавила Марина Мерцалова

Политика

Предыдущий глава пресс-службы ушел в ОСК к Полтавченко

Пресс-службу Смольного возглавила Марина Мерцалова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Смольного

Санкт-Петербург, 14 февраля 2019, 15:49 — REGNUM  Временно исполняющим обязанности начальника управления информации — руководителя пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга 13 февраля назначена Марина Мерцалова. Это следует из сведений на официальном сайте Смольного.

Напомним, бывший начальник пресс-службы Андрей Кибитов 11 февраля перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), где стал советником главы совета директоров ОСК, экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«Мои основные задачи — сохранить ту информационную политику, которая была при Андрее Сергеевиче Кибитове. Сегодня я отвечаю за организацию работы пресс-службы, за всю ее внутреннюю работу в Смольном», — рассказала Мерцалова изданию «Петербургский дневник».

Мерцалова работает в исполнительной власти уже 12 лет. Два с половиной года она была заместителем Андрея Кибитова в управлении информации.

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