В Эстонии испугались инвестиций из РФ, которые никто выделять не собирался

Таллин, , 15:37 — REGNUM Эстонское правительство не дало разрешение на строительство парка ветрогенераторов по проекту Saare Wind Energy, сообщает национальное информационное агентство rus.err.ee.

Причина отказа — указание эстонской Полиции безопасности (КаПО) о существующей возможной угрозы для государственной безопасности в связи с происхождением инвестиции для проекта. Предприниматели уже заявили, что будут оспаривать принятое решение, так как сами еще не знают, кто будет финансировать строительство парка.

Ходатайство о выдаче разрешение на строительство парка, который по плану должен был быть размешен на западном побережье острова Сааремаа, компания Saare Wind Energy OÜ подавала в апреле 2015 года. В течение двух лет происходила оценка проекта, а в начале 2017 год был подготовлен законопроект о разрешении на строительство. Однако из-за оценки КаПО с предупреждением о возможной угрозы официальное обсуждение в правительстве не началось, а весь процесс был заморожен.

В 2019 году по данному вопросу был принят новый законопроект, который гласит о «прекращении рассмотрения ходатайства о разрешении на строительство» из-за того, что предприятие «открыто для враждебных для Эстонии инвесторов».

Как рассказал совладелец компании Saare Wind Energy OÜ Куйдо Картау сообщение об этом поступило в пятницу, 8 февраля.

«В письме была ссылка на документацию КаПо, изучив которую, правительство республики сочло, что мы представляем серьезную угрозу», — сказал Картау.

Как отмечает редакция err.ee, парк ветрогенераторов мог быть сыграть значительную роль в энергетическом секторе Эстонии. Ежегодная мощность производительности парка составляет 2,8 тераватт-часов электроэнергии. В 2018 году общее производство электроэнергии в Эстонии году составило 10,6 Твт-ч. В будущем этот показатель должен снизиться в связи с закрытие энергоблоков в Нарве.

Так как оценка КаПо — это государственная тайна, то подробных и конкретных причин, объясняющих принятое решение, нет. Министр юстиций Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что вопрос государственной безопасности постоянно поднимался при обсуждении данного проекта.

«Учитывая общую стоимость проекта, а мы говорим об инвестиции в размере около 1,7 млрд евро, и ее доле в энергетическом портфеле Эстонии, то для правительства было бы, мягко говоря, безответственно не давать оценку влияния на госбезопасность», — заявил Рейнсалу.

В свою очередь пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп напрямую заявила, что происхождение инвестиции для проекта — российское.

«К сожалению, если мы говорим об инвестициях из России, то возникает вопрос, кто за этим стоит и какие мотивы преследует», — заявил Пуусепп, не объяснив, что именно связывает Saare Wind Energy с Россией.

Сообщается, что в открытых источниках информации о связи Saare Wind Energy с Россией нет. Это же подтверждают и владельцы компании Saare Wind Energy OÜ Куйдо Картау и Вейко Вяли, заявляя, что ничего не знают об инвестициях с российским происхождением.

«До сих пор нам удавалось справляться самостоятельно. Кто знает, если произойдет чудо и мы перейдем ко второму этапу проекта, то и в этом случае мы сможем найти финансирование в Эстонии. Но в дальнейшем мы будем вынуждены привлекать иностранных инвесторов. Для этого мы рассматривали европейские страны, конкретно Германию и Великобританию. Враждебные они или нет, мы сказать не можем», — отметил Вяли.