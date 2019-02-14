Комиссия по правам человека АСЕАН осудила арест журналистки на Филиппинах

Джакарта, , 14:52 — REGNUM Межправительственная комиссия по правам человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осудила арест журналистки новостного сайта Rappler и главного редактора Марии Рессы на Филиппинах, сообщает Antaranews.

«Эти действия противоречат cтатье 23 Декларации прав человека АСЕАН, которая гарантирует свободу выражения мнений», — заявила защитник по правам человека Индонезии, которая также тесно сотрудничает с комиссией АСЕАН Ююн Вахинингрум.

По ее словам, Филиппины подписали декларацию по правам человека АСЕАН, поэтому арест Марии Рессы нарушил самоуверенное обязательство государства.

Напомним, Мария Ресса, главный редактор новостного сайта Rappler, раскритиковавшая правительство Филиппин, была арестована в штаб-квартире агентства в Маниле. Ее обвинили в клевете. По словам самой журналистки, в действительности арест был попыткой правительства страны заставить СМИ замолчать.