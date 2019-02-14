Захарова о признании РФ «вины» за сбитый Boeing: «Это просто фантазия»

Москва, , 13:27 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что Российская Федерация якобы готова обсуждать вопрос признания вины за гибель малайзийского Boeing в Донбассе, не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Вольное толкование заявлений МИД РФ, что якобы РФ, дав согласие на консультации (с Нидерландами и Австралией), демонстрирует готовность признать ответственность в вопросе о малайзийском Boeing — это просто фантазия», — сказала дипломат.

По ее словам, когда Гаага и Канберра официально подтвердили готовность обсуждать с Москвой весь комплекс связанных с расследованием MH-17 вопросов, российская сторона согласилась на проведение таких консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины разбился пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Международная комиссия, расследовавшая причины трагедии, заключила, что самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила ракета 9М38, выпущенная зенитным комплексом «Бук».

17 сентября 2018 г. Минобороны РФ обнародовало данные о ракете, которой был сбит самолет «Малазийских авиалиний». Согласно им, снаряд был изготовлен в конце 1986 года и сразу доставлен на территорию современной Украины.

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