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В Сочи Путин обсудит с Эрдоганом сирийский Идлиб

Политика

Российский лидер поговорит с турецким коллегой о факте продолжающегося присутствия в Идлибе террористических группировок

Краснодар, 14 февраля 2019, 12:48 — REGNUM  Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи обсудят ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом заявил 14 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин намерен обсудить с турецким коллегой факт продолжающегося присутствия в Идлибе террористических группировок. Также в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне предполагается поднять вопрос формирования конституционного комитета Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи состоится встреча президентов России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии. Это четвёртая трёхсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в САР.

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Российско-турецкие отношения
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