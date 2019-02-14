Песков о санкциях США: «Выздоровления» от русофобии не наблюдается

Сочи, Краснодарский край, , 12:50 — REGNUM Американским парламентариям далеко до «выздоровления» от болезни оголтелой русофобии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 февраля на инвестиционном форуме в Сочи.

Теоретически, всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, сказал Песков, комментируя подготовку Вашингтоном новых антироссийских санкций.

Читайте также: Греф: Санкции США могут не коснуться крупных российских банков

В данном случае, учитывая настроения в американском конгрессе, надеяться на улучшение отношений с Москвой не приходится. Нет надежды хотя бы на устойчивую ремиссию «болезни русофобии», которая является совершенно оголтелой, не основанной на экспертных данных, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции США грозят российскому государственному долгу, банковскому сектору, судостроительному сектору и государственным энергетическим проектам. Поводом для ограничений стали «вмешательство в выборы-2016 в США» и «агрессия на Украине».

Читайте также: ЕС и США совместно придумывают новые санкции против России