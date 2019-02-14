Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Помпео: Стратегические цели США в Сирии не изменились

Политика

Вашингтон наметил дальнейшие шаги в отношении кризиса в Сирии

Варшава, 14 февраля 2019, 12:18 — REGNUM  Стратегические цели американских властей в Сирии не претерпели изменений. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на открытии конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, организованную при участии Вашингтона.

Он пообещал рассказать о дальнейших шагах Белого дома в отношении кризиса в Сирии и об усилиях, которые продолжают прикладывать США для реализации своих стратегических целей. Помпео добавил, что советник главы США Джаред Кушнер расскажет об усилиях Вашингтона на направлении палестино-израильского урегулирования.

13 и 14 февраля в Варшаве проходит министерская конференция по Ближнему Востоку, организованная США и Польшей. Россия в мероприятии не участвует, Иран приглашения не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля американский генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод контингета США из Сирии может начаться в ближайшие недели.

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Участие США в войне в Сирии
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