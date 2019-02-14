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Наследник престола Саудовской Аравии посетит Индонезию

Политика

В рамках азиатского турне

Эр-Рияд, 14 февраля 2019, 12:09 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетит Индонезию с государственным визитом, сообщает 14 февраля Geo TV.

Поездка в самую густонаселенную мусульманскую страну в мире состоится в рамках азиатского турне принца, включающего в себя такие страны как Пакистан, Индия и Малайзия.

«Он прибудет в Индонезию 18 февраля и проведет встречу с президентом страны», — говорится в заявлении пресс-службы лидера Индонезии.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман последний раз посещал Индонезию в 2017 году, тогда страны подписали ряд инвестиционных согдашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Наследный принц Саудовской Аравии посетит Индонезию 19 февраля — СМИ

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Внешняя политика Индонезии
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