Госдума ратифицировала договор между РФ и КНДР о выдаче осужденных

Москва, , 11:21 — REGNUM Госдума ратифицировала Договор между Российской Федерацией и КНДР о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

В соответствии с договором, лицо, осужденное к лишению свободы на территории одного из государств, может быть передано на территорию другого государства для отбывания назначенного наказания. В этих целях, лицо или его представитель могут ходатайствовать как перед государством вынесения приговора, так и перед государством исполнения приговора.

Приводится перечень условий передачи осужденного, таких как наличие гражданства одной из стран, вступление приговора в силу, срок дальнейшего отбывания наказания составляет не менее 6 месяцев и так далее, а также условия отказа в передаче осужденного.

«В настоящее время в учреждениях ФСИН находятся 36 граждан КНДР, российских граждан в местах лишения свободы в КНДР нет», — сообщил замглавы Минюста Михаил Гальперин, выступая в Госдуме.

В комитете Госдумы по международным делам обратили внимание на ошибку при переводе документа на русский язык, которая существенно ущемила в правах граждан РФ.

«Действие договора будет распространяться на граждан РФ, постоянно проживающих в РФ. Целесообразна обмена дипломатических нот для внесения в текст документа уточнений, которые позволят распространить нормы на всех граждан РФ вне зависимости от места проживания», — отметила депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»).