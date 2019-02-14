Улюкаев не будет участвовать в заседании по снятию ареста с его имущества

Москва, , 11:09 — REGNUM Отбывающий срок заключения за взятку бывший глава МЭР России Алексей Улюкаев отказался принять участие в заседании суда по вопросу снятия ареста с имущества экс-чиновника. Об этом заявила 14 февраля в Замоскворецком суде Москвы адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

По словам юриста, бывший министр подчеркнул, что не желает участвовать в заседании и предложил рассмотреть указанный вопрос в его отсутствие.

Напомним, 15 декабря 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей, для уплаты которого приставы должны были получить доступ к заблокированным счетам экс-чиновника. В то же время снять блокировку со счетов можно только после исполнения приговора суда.

Читайте также: 130 млн рублей штрафа с экс-министра Улюкаева поступили в бюджет РФ