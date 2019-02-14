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В ГД предложили «уголовку» за соцопросы о лояльности жителей Курил к Японии

Политика

И за другие идеи подобных опросов, которые дестабилизируют ситуацию в стране

Москва, 14 февраля 2019, 11:00 — REGNUM  Социологические опросы, направленные на дестабилизацию в РФ и призывающие граждан задуматься о расколе страны, должны быть запрещены, а за идеи их проведения стоит ввести уголовное наказание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Хотелось бы выразить негодование фракции ЛДПР на предмет того, то ВЦИОМ на территории островов Курильской гряды проводит какой-то бредовый опрос на предмет лояльности к Японии. Это, по-моему, уже конечная стадия, выходим. Если кто-то вдруг решил, что на территории РФ можно проводить такие опросы, то значит эти люди нормально относятся к опросу, который проводил один из телеканалов на предмет того, нужно ли было держать оборону Ленинграда или нужно было его сдавать», — заявил Шерин.

По его словам, территория РФ целостная и этот вопрос не может обсуждаться ни в целом, ни с помощью соцопросов.

«Думаю, что это следствие того, что РФ перестала жестко и четко обозначать свою позицию по очень важным историческим процессам. И пока мы это делаем, появляются силы, которые считают, что можно как-то дестабилизировать или расшатать ситуацию в стране какими-то опросами, инициатива о которых должны была бы рассматриваться Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом на вопрос привлечение к уголовной ответственности инициаторов таких опросов», — отметил Шерин.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский: После опроса ВЦИОМ на Курилах будет опрос в Калининграде?

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Страсти о Курилах
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