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В Крыму обнаружили террористическую ячейку

Политика

В домах предполагаемых участников запрещённого формирования проходят обыски

В Крыму обнаружили террористическую ячейку
Surian Soosay
Террорист

Симферополь, 14 февраля 2019, 09:18 — REGNUM  В Крыму возбудили уголовные дела против трёх предполагаемых участников запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в их домах проходят обыски. Об этом 14 февраля ИА REGNUM сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

«В отношении трёх жителей Красногвардейского района Крыма возбуждены уголовные дела, по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове сохраняется тенденция нарастания террористических угроз.

«Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», — отмечал руководитель региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму отмечают усиление террористических угроз

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