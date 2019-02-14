«Северный поток — 2» будет достроен — постпред России в ЕС

Брюссель, , 07:14 — REGNUM Несмотря на возможность вступления в силу поправок к газовой директиве Евросоюза, газопровод «Северный поток — 2» будет построен. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Газопровод построен будет, можете не сомневаться», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

В то же время Чижов допустил, что при строительстве возможны «разные варианты». Таким образом постпред РФ при ЕС ответил на вопрос о возможных последствиях вступления в силу поправок к газовой директиве ЕС, принятых 13 февраля на переговорах в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек заявил, что поправки к газовой директиве ЕС принудят всех поставщиков газа к соблюдению законодательства Евросоюза.

Читайте также: Европарламент: поправки к газовой директиве гарантируют безопасность