Путин исключил Беглова из Совета по делам казачества

Москва, , 12:13 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов исключен из состава Совета при президенте РФ по делам казачества. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 11 февраля на официальном портале правовой информации.

Распоряжение главы государства о назначении Беглова главой Совета по делам казачества также признано утратившим силу.

Напомним, Александр Беглов был назначен председателем Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества 29 мая 2012 года. В то время он занимал должность полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе

Согласно указу, подписанному президентом 8 февраля 2019 года, вместо Беглова в Совет по делам казачества включен помощник президента РФ Анатолий Серышев. Он же занял должность председателя Совета.

Напомним, Александр Беглов возглавляет исполнительную власть Санкт-Петербурга с 3 октября 2018 года по указу президента, вплоть до вступления в должность нового губернатора Северной столицы.