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Эту «экономику неравенства» больше терпеть нельзя — сенатор Берни Сандерс

Политика

«В период массового неравенства доходов очень богатые должны платить свою справедливую долю налогов»

Вашингтон, 11 февраля 2019, 11:45 — REGNUM  Налоговая политика президента США Дональда Трампа проводится в интересах 1% богатейших людей страны, игнорируя интересы подавляющего большинства, считает сенатор Берни Сандерс. На своей странице в твиттере 11 февраля сенатор пишет:

«Что если вместо предоставления налоговых льгот для миллиардеров и крупных корпораций мы дадим 40 000 000 американцев повышение [зарплаты]? Мы не можем больше терпеть экономику и политическую систему, которые были сфальсифицированы на благо богатых американцев в этой стране за счет всех остальных. Трамп дал самому богатому 1% и крупным корпорациям $1 000 000 000 000 в налоговых льготах. Теперь он хочет отменить налог на недвижимость и сделать своих друзей-миллиардера еще богаче. Неправильно! В период массового неравенства доходов очень богатые должны платить свою справедливую долю налогов».

Согласно последним опросам, жители США в большинстве поддерживают резкий рост налогов для богатых. Такого мнения придерживаются, по разным данным, 70−76% взрослых жителей страны.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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