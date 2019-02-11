Подавляющее большинство в Конгрессе США считают себя христианами — СМИ

Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Новый Конгресс США немного более религиозно разнообразен, чем его предшественник, согласно новому анализу исследовательского центра Pew.

Из 534 членов Конгресса 473 — христиане (из них подавляющее большинство — 293 — протестанты), это 88,2% — для сравнения, в обществе США христианами себя считают 71%.

Самое большое различие между американской общественностью и Конгрессом заключается в доле людей, не связанных с религиозной группой. В обществе 23% говорят, что они атеисты, агностики или «ничего конкретного», в то время как в Конгрессе только один человек говорит так — сенатор-демократ из Аризоны Кирстен Синема.

Хотя Конгресс остается в подавляющем большинстве христианским, число нехристианских членов составляет 63. Большинство нехристианских членов Конгресса — иудеи (34), но есть также два буддиста, три мусульманина, три индуиста, два унитарных универсалиста, один неаффилированный член и 18, которые отказываются указывать религиозную принадлежность. Примечательно, что из всех нехристиан только двое (Ли Зельдин и Дэвид Кастофф) — республиканцы, остальные — демократы.

Обе палаты Конгресса имеют примерно одинаковую долю христиан и нехристиан. Но внутри этих категорий есть некоторые различия, особенно в отношении католиков, которые составляют 32% Палаты представителей, но только 22% — Сената (в обществе католиков — 21%, протестантов — 48%, в Конгрессе католиков — 30,5%, протестантов — 54,9%). Кроме того, все мусульмане, индуисты и универсалисты находятся в Палате представителей.

Отметим, что обращение к религиозной аргументации нередко в современной Америке, причем используется обеими сторонами для подтверждения собственных взглядов. Так, например, в споре о строительстве стены сторонники этого проекта уверяют, что защищать своих собратьев — это по-христиански, а противники говорят, что строительство стены было бы нехристианским поступком, потому что откажет в помощи тем, кто в ней нуждается.