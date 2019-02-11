Лондону советуют подумать, как не стать Малобританией

Москва, , 10:47 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») предложил Великобритании подумать, как не превратиться в Малобританию».

«Пока что Лондон стал посмешищем, демонстрируя нулевой вес в переговорах с брюссельской бюрократией о Брексите и сильно рискуя сократить своё присутствие на Британских островах (Шотландия и Северная Ирландия собрались на выход). Лучше бы подумали, как не стать Малобританией», — написал Никонов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после Брексита Великобритания должна быть готова «усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес».

Также он выступает за то, чтобы Лондон был готов дать отпор провокациям России.

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