Делегаты Исламской военной коалиции впервые прибыли в Пакистан

Исламабад, , 10:18 — REGNUM Делегация представителей Исламской военной коалиции прибыла с официальным визитом в Пакистан, сообщает 11 февраля Geo TV.

Данный визит стал первым в истории государства. Делегаты проведут встречи с высшими военными и административными чиновниками Пакистана, также планируется встреча с премьер-министром страны Имран Ханом.

Целью визита является обсуждение ситуации в регионе, а также мер, которые предпринимает коалиция по борьбе с терроризмом.

Напомним, Исламская военная коалиция была основана 15 декабря 2015 года, в нее вошли 34 государства. Целью объединения является борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мировым терроризмом.

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