Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Япония обвинила Китай во вторжении в территориальные воды страны

Политика

В Токио создан специальный кризисный штаб

Токио, 11 февраля 2019, 08:06 — REGNUM  Власти Японии открыли кризисный штаб из-за того, что, по мнению Токио, патрульный корабль Китая вторгся в территориальные воды страны в районе спорных островов в Восточно-Китайском море, передает NHK.

Как заявили в канцелярии премьер-министра Японии, 11 февраля четыре патрульных корабля Китая приблизились к японским водам, а один из них пересек границу недалеко от островов Сенкаку (по-китайски, Дяоюйдао). Штаб создан для отслеживания дальнейшей ситуации.

Напомним, небольшие и необитаемые острова в Восточно-Китайском море Сенкаку (Дяоюйдао), которыми управляет Токио, на протяжении долгого времени являются причиной разногласий между двумя странами. В КНР регулярно отвергают критику со стороны Японии таких военно-морских патрулей, ссылаясь на то, что корабли действуют в территориальных водах Китая.

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