Клинцевич предложил взглянуть на карту будущих военных баз США в Европе

Москва, , 19:10 — REGNUM В Совфеде объяснили призыв США Германии наращивать военный бюджет, и дело не в том, что «Россия стоит на пороге», передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Берлин не должен экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге». Это заявление лежит в русле внешней политики США, считает член Совфеда Франц Клинцевич.

«На самом деле достаточно взглянуть на карту существующих и планируемых к созданию военных баз США в Европе, чтобы понять, кто у кого стоит на пороге. Разумеется, Россия вынуждена принимать ответные меры», — сказал Клинцевич.

Сенатор полагает, что «послы США в европейских странах выполняют роль каких-то надсмотрщиков».

Он возмущен тем, что США допускают для себя возможность грубо давить на страны Европы, при этом «в ход пускается испытанный годами прием — запугивание несуществующей российской угрозой».

Гренелл напомнил, что НАТО потребовало от всех стран — членов увеличить свои оборонные бюджеты до 2% от внутреннего валового продукта к 2024 году, в то время как Германия увеличила этот показатель до 1,5% ВВП.

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