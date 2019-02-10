Мэй попросила у парламента больше времени на сделку с ЕС

Лондон, , 15:55 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила парламент дать ей время на заключение соглашение о Brexit с Евросоюзом, сообщает 10 февраля Associated Press.

Секретарь Палаты Джеймс Брокеншир общин подчеркнул, что законодательный орган Соединенного Королевства примет решение по выходу из содружества не позднее 27 февраля.

Напомним, Великобритания покинет Евросоюз 29 марта, до этого времени она должна определиться с условиями размежевания с содружеством, однако по данному вопросу существуют противоречия.

Если к указанному сроку парламент и правительство не найдут общего решения, то размежевание может состояться без всяких условий, что приведет к более болезненным экономическим последствиям.

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