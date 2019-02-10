Полковник сухопутных войск Венесуэлы перешел на сторону Гуайдо

Каракас, , 11:48 — REGNUM Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес заявил, что он признает американскую марионетку спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом Боливарианской республики и верховным главнокомандующим вооруженными силами этой страны. Видеообращение полковника Хименеса было опубликовано на канале MS2 Noticias в видеохостинге Youtube.

На видеозаписи некий мужчина в армейской форме, представившийся полковником Хименесом, заявляет, что он поддерживает Гуайдо и признает его в качестве президента Венесуэлы и верховного главнокомандующего вооруженными силами Боливарианской республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес также заявил, что он поддерживает Гуайдо. Однако вскоре он был отстранен от службы и обвинен в предательстве.

Напомним, что США инспирировали попытку государственного переворота на Венесуэле. Их марионетка — спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса провозгласил себя президентом и попытался захватить власть. Однако добиться успеха ему пока не удалось, так как большинство военных поддержали законного президента Николаса Мадуро.

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