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«Фантомные боли» — Порошенко распоряжается границами городов ЛНР и ДНР

Политика

В документе территории ЛНР и ДНР названы «временно оккупированными»

Киев, 8 февраля 2019, 03:50 — REGNUM  Украинский президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому определяются границы районов и городов на территории Донецкой и Луганской Народных республик. Указ опубликован на сайте президента Украины.

В документе территории ЛНР и ДНР названы «временно оккупированными». Несмотря на отсутствие контроля Киева над этими территориями, указ все равно определяет границы населенных пунктов в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Порошенко заявил, что Украина «вернется с миром» в Донбасс и в Крым — «какой бы длинной ни была дорога».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко пообещал «вернуться с миром» в Донбасс и Крым

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