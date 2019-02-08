«Фантомные боли» — Порошенко распоряжается границами городов ЛНР и ДНР

Киев, , 03:50 — REGNUM Украинский президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому определяются границы районов и городов на территории Донецкой и Луганской Народных республик. Указ опубликован на сайте президента Украины.

В документе территории ЛНР и ДНР названы «временно оккупированными». Несмотря на отсутствие контроля Киева над этими территориями, указ все равно определяет границы населенных пунктов в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Порошенко заявил, что Украина «вернется с миром» в Донбасс и в Крым — «какой бы длинной ни была дорога».

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