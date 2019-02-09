Западная Сахара выразила готовность урегулировать конфликт с Марокко

Тифарити, , 12:17 — REGNUM Посол Сахарской Арабской Демократической Республики в Алжире Абделькадер Талеб Омар в своем выступлении для Algeria Press Service (APS) подтвердил готовность сахарской стороны к урегулированию конфликта Западной Сахары.

В своей речи Талеб отметил, что специальный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорст Кёлер в ближайшее время установит двусторонние контакты между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко. Напомним, что Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) основан в 1973 и выступает за независимость Зап. Сахары.

По словам дипломата, подготовка к новому раунду переговоров по проблеме Западной Сахары должна состояться уже к марту 2019 года.

Посол также выразил надежду, что царящий оптимистичный настрой в деятельности САДР по отношению к марокканской стороне сохранится и в будущем.

Согласно данным, представленным информационным агентством Algeria Press Service (APS), лишь 25% Западной Сахары принадлежит частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики.

Остальные 75% территории Западной Сахары, включая большую часть береговой линии, контролируется Марокко.