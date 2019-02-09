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Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр

Политика

Белый дом уверяет, что президент здоров

Вашингтон, 9 февраля 2019, 09:25 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, которому уже 72 года, прошел плановый четырехчасовой медицинский осмотр, который подтвердил, что он находится в добром здравии. Об этом заявил личный врач президента Шон Конли, заявление которого распространила накануне, 8 февраля, пресс-служба Белого дома.

Президенты США регулярно проходят медицинский осмотр. Дело в том, что Трамп является самым пожилым президентом США — на момент вступления в должность ему было 70 лет. Ранее самым пожилым президентом считался Рональд Рейган, который вступил в должность в 69 лет и ушел из Белого дома в 77 лет.

Конли рассказал, что на протяжении четырех часов он проводил и руководил обследованием президента Трампа с комиссией из 11 различных сертифицированных специалистов.

При этом Конли уточнил, что Трамп не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии.

«Справки и рекомендации готовятся, но пока что я рад объявить, что здоровье президента США очень хорошее, и я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее», — сказано в заявлении Конли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спекуляции на тему здоровья Трампа постоянно появляются в американской прессе. Так, утверждается, что результаты своего первого медосмотра в качестве президента США Трамп якобы сам надиктовал своему врачу.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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