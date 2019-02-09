В Конгрессе США назвали причину слабого выхлопа от санкций против РФ

Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Не тот результат от антироссийских санкций Вашингтона, которого хотелось бы, вызван противоречиями во властных кругах США, говорится в меморандуме Палаты представителей американского Конгресса по финансовым вопросам.

В документе указаны причины слабого эффекта от антироссийских санкций, которые «не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов Соединенных Штатов и от ее посягательств на мировые ценности».

Причины следующие: несогласованность членов американской администрации по политике в отношении России, отсутствие общего, единого видения российской проблемы, противоречия в действиях в отношении Москвы, в том числе из-за позиции Белого дома.

В итоге санкции Вашингтона не помешали Москве развивать сотрудничество с союзниками Китаем и Индией, а также налаживать политические и деловые связи с Саудовской Аравией. Санкции обернулись тем, что Москва частично освободилась от западной зависимости, российские предприятия и фирмы смогли выжить, несмотря на финансовые ограничения.

Отметим, что авторы документа высказались отрицательно в отношении решения американского минфина о снятия санкций с трех компаний, в которых ключевую роль играл Олег Дерипаска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции в феврале 2019 г. Поводом на этот раз является ноябрьский инцидент в Керченском проливе.

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